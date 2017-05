Marko Mägi: Konformist ja kasutatud aluspüksid

See tähendab, et haiged inimesed peavad olema aktiivsed nii töö otsimisel kui töö tegemisel. Kui terve või haige keegi parasjagu on – sel näib olevat rohkem kui sada halli varjundit.

Millist aktiivsust saab nõuda depressiooni põdevalt inimeselt, kel on raske hommikul isegi silmi avada, seda enam voodist välja tulla, seda enam saapaid jalga panna ja kodust välja minna?