Mark E. Smith (5. III 1957 – 24. I 2018) in memoriam

Pakkusin nädala eest oma peagi kaheseks saavale pojale esimest korda elus kohukest. Siiani olime magusast hoidunud. Poisil läksid silmad üllatusest suureks. „Jah, Nikolai, jäta nüüd see tunne meelde – täpselt nii tundis sinu isa, kui esimest korda The Falli kuulis.“

See oli 1985. aasta suvel, kui Radiomafia saates „Kovan päivän ilta“ mängiti The Falli „I Am Damo Suzukit“. Istusin Kohtla-Järvel oma toas pika karvaga oranži vaiba peal ja kuulasin. Kui üks lugu võib elu muuta, siis seda ta tõesti tegi. Midagi nii totaalselt teistsugust polnud ma elus varem kuulnud. Ehmatasin, et muusika võib üldse nii erutav olla.