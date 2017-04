Maris Lauri: Eesti ei vaja eelarvepuudujääki

Praeguse valitsuse juhtimisel on Eesti teel senisega ­võrreldes hoopis teistsuguse eelarvepoliitika poole. Ettevaatlik ja konservatiivne lähenemine asendub laristamise ja võlgu elamisega, lihtne ja arusaadav maksusüsteem eri ­laadi astmeid, erandeid ja plejaadi uusi makse sisaldava süsteemiga. Esimesed sammud sel teel on tehtud ja otsustavus edasi minna tugev.

Vasakpoolse maailmavaate osaks on lihtsustatud keinsism, mis võtab J. M. Keynesi õpetusest ühe osa – riik saab majandust ergutada kulutusi suurendades või makse alandades ehk eelarvega puudujääki minnes. Teine osa – headel aegadel tuleb kulutusi vähendada ja makse tõsta – unustatakse, sest see on poliitiliselt ebapopulaarne.