Marina Kaljurand: Mis juhtus Hillary Clintoniga?

Eesti naiste kui ka välismaa naiste lugusid. Tellisin endale ka Hillary Clintoni järjekordse, tema presidendikampaaniale ja selle ebaõnnestumisele keskenduva raamatu „What Happened“ (e.k „Mis juhtus“) kohe, kui see välja kuulutati. Täna on teie ees minu väga subjektiivne ja väga isiklik arvamus Hillary Clintoni raamatust.

Olen paar korda Hillary Clintoniga kohtunud ning vahetanud temaga mõned laused. Mõned kohtumised järgisid puhtalt diplomaatilist protokolli, näiteks välisminister Clintoni kohtumised ja tema vastuvõtud diplomaatilisele korpusele Washingtonis. Paar kohtumist olid aga pikemad ja sisukamad, eriti on jäänud meelde USAsse akrediteeritud naissuursaadikute kohtumine temaga. Loomulikult jälgisin Clintoni tegevust kui Eesti Vabariigi välisminister, teistmoodi oleks olnud mõeldamatu. Tegin seda ametikohustuste tõttu, aga ka puhtinimlikust huvist. Ta meeldis mulle, nagu ka teised Ühendriikide naisvälisministrid enne teda Madeleine Albright ja Condoleezza Rice. Minu arvates on Hillary Clinton äärmiselt professionaalne, töökas, informeeritud, haritud, kiire ja julge otsustusvõimega, ambitsioonikas, enesekindel ja teravmeelne. Mäletan meie jutuajamist jõuluvastuvõtul Riigidepartemangus, kui Clinton märkas minu lumememmeprossi ja küsis selle kohta. Vastasin, et Eesti on eriline riik, kus isegi lumemehe (inglise keeles snowman) vastutusrikas amet on usaldatud naisele (inglise keeles snow-woman). Ta naeris ja vastas, et USA-l on veel pikk tee minna, et Eestile järele jõuda.