Marika Villa: Aastalõpu tiivuline

Hästi on veel meeles, kuidas riigikord ja ideoloogia harjumuspärast elu mõjutasid ja traditsioone muutsid. Nii meie kui idasakslased mäletame kommunistide keeldusid jõuludega seoses ja katseid neid mälust kustutada: jõuluvana asemel hakkas käima näärivana, mis sest et nädal hiljem, kuid see-eest enam mitte üksi, vaid tädiga, kel nimeks Snegurochka (Lumivalgeke). Ida-Saksas ei läinud asendamine läbi, sest tegu oli ikkagi Lutheri maaga, kus prohvet Marxi materialismiõpetus pidi ateismi võidule viima, kuid sajandeid püsinud kommetele siiski alla jäi. Mis muidugi ei vähendanud agarate režiimitruude püüdlusi. Ehitud kuusk toas veel tohtis olla, kuid kogu see religioonimaiguline jõuluinglitega seonduv – sellega tuli võidelda!