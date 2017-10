Marianna Kaat: „Vene teemat kasutatakse ühiskonna lõhestamiseks“

Marianna, teie filmid on sageli valusad, puudutavad ebamugavaid kohti. Kas teil on dokumentaalitegijana ka mingi selge, enda jaoks ära sõnastatud missioon, mida tahate täita – midagi seoses iseenda, teiste inimeste või maailmaga? Või pigem lihtsalt vaistu pealt otsite ja jälgite head lugu?

Mina arvan, et dokumentaalfilm peab ühiskonda teenindama. See ei ole lihtsalt kunst kitsale vaatajaskonnale. Siiralt arvan, et parimad dokfilmid, isegi olles kunstiteosed, peavad tõstatama probleeme, näitama ühiskonna valupunkte. Ja ühiskonna roll peaks seejärel olema diskussiooni tekitamine. Film ei saa anda retsepti lahendusteks, aga sellega saab üht või teist valukohta kaardistada. Ameerikas järgnevad alati suurematele ja parematele dokumentaalfilmidele reaktsioonid, inimesed üritavad näidatud probleemidega seoses midagi muuta. Meil kahjuks dokkidega seda asja eriti ei toimu, aga ma tahaks väga, et ka „14 käänet“ oleks ühiskonna poolt märgatud. Et kõik osapooled, kes on Eestis elavate venelaste teemaga kuidagi seotud, mõtleksid natuke uuel tasemel, avastaks enda jaoks üht-teist, võtaks ette mingeid samme, et midagi paremuse poole muuta.