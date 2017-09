„Meist kirde suunas, Katleri asumis, on Mihhail Kõlvart oma reklaamide ja ukselekoputajatega teinud suuri edusamme ja Katleris ei tea enam keegi, kui palju head on Lasnamäe heaks teinud meie vapper Maria. Teisel pool Prismat, Kärberi ja Raadiku tänavate kandis, teeb aga julma lõikustööd Olga Ivanova, kes lükkab Savisaare ratastooliga kohalikud pensionärid nurka ja pommib neilt hääled välja. Vaid Pallasti tänav ja Majaka asum on veel ustavad meile, aga rahva moraal on langemas ja paanika ei pruugi olla kaugel.“