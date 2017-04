Maret Maripuu: tööõnnetustes hukkuvad peamiselt vanemad mehed, keda iseloomustab hoolimatus

Millal teid viimati sõimati?

(Jääb mõttesse.) Mmmh. (Mõtleb veel, justkui soriks kõige sügavamates mälusoppides.) Ma arvan, et see võis olla 1994. aastal. Reformierakond oli loodud ja me Siim Kallasega läksime ühele valimisüritusele. Meid kutsuti kokkusaamisele tööandjatega, aga saalis olid valdavalt pensionärid. Vestlus läks päris kriitiliseks, Siim lõpetas kiiresti. Minul oli vaja materjal kokku korjata. See päädis sellega, et mu mantlil rebenes varrukas. See oli tõeliselt karm arvamus, mida tookord mulle öeldi.

Praeguses töös on sõimatud?

On olnud inimesi, kes on rahulolematud, ja mõned ka kõrgendatud häälega.

Ekspress avaldas hiljuti lood, kuidas Eesti Meedias toimub lõputu suurpuhastus ja Olerexis toimis hirmuvalitsus. Miks on Eestis töösuhted nii pingelised?

See on miljoniküsimus... Kõik algab sellest, kuidas töösuhtesse jõutakse. Eestis on tavaline, et töötaja tahab kangesti tööle saada ja tööandjal on kangesti töötajat vaja.