Mare Tralla: Anna-Stinal oli empaatiavõime kõigi elusolendite suhtes

Kui Tartu Kõrgema Kunstikooli tudeng Anna-Stina Treumund mind 2006. aasta lõpus endale lõputöö juhendajaks palus, ei oleks ma kuidagi osanud ette kujutada, millisele teele ta mind endaga kaasa võtab. Tol korral oli mulle positiivseks üllatuseks, kuivõrd veendunud oli Anna-Stina, kellega ma kunagi varem kohtunud polnud, et talle on juhendajaks vaja just feministi. Kuidas ja millal Anna-Stinast feminist sai, ma täpselt ei tea, aga feminismi põhiolemus – kõigi inimeste võrdsuse eest seismine – oli tema jaoks juba siis selge ja see tundus tulevat sügavalt tema sisemusest.