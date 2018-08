Manipuleerimisest ja kriitilisest mõtlemisest

Doris Lessingi raamatus „Vanglad, milles me vabatahtlikult elame“ on viis loengut, mille ta pidas Torontos CBC raadiosaates Massey loengutsükli raames 1985. aastal. Lühidalt võib öelda, et ta räägib nendes sellest, kui kergesti lasevad inimesed ennast mõjutada grupi­mõtlemisel, osaval manipuleerimisel, vaistudele apelleerimisel ja propagandal, ning kui harv ja haruldane on iseseisev mõtlemine. Inimkäitumist on üha rohkem uuritud ning selle kohta on olemas üha rohkem teadmisi, kuid praktikas neid suurel määral ei rakendata ning ilma, et inimesed endale sellest aru annaksid, käivituvad neis pöördelistes olukordades ikka ühed ja samad iidsed primitiivsed reageeringud.