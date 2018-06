Sel raamatul on ameerikalikult selgitav alapealkiri: „Legendaarse malegeeniuse Bobby Fisheri silmipimestav tõus ja langus imelapsest hullumeelsuse piirile“. Jah, sinna see ilmakuulus paranoik Robert James Fischer oma eluga 1990. aastatel välja jõudis ja raamatu autorit Bradyt tasub kindlasti uskuda. Olid nad ju noorest peast sõbrad ja mängukaaslased, Frank võis ka läbi edasiste aastate ekstsentrik Bobby käitumist lähedalt jälgida ja tema sadades sündmustes osaleda. Kahelda võiks pigem selles, kas väike isata Bobby just maailma mõõdus imelaps oli, aga erakordne talent kindlasti.