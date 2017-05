Laual on neli karbitäit makroone neljalt tootjalt. Sekretär on ostnud kokku 60 maiuspala Tallinna kohvikutest Lyon, Katharinen­thal, More ja Levier. Toimetuse inimesed peavad otsustama, millised neist on parimad.

Esimesena on jaol kultuuritoimetaja. „Ütlen „Macron“, mõtlen „Le Pen“,“ teatab ta ja süveneb värviliste nupsikute eripäradesse.

Katharinenthal

„Juurde võiks anda Bordeaux’ veini, siis tuleks ka mõtteid. Või šampanjat.“„Palun pange kirja, mis see võõümbermõõduga teeb. Ja millal süda pahaks läheb?“