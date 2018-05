Mai J Leisz - "Anda muusikaga edasi midagi nii sügavat, mida sõnadega ei suudaks"

Mai J Leisz (sündinud Jõgi, esimeses abielus Agan) on Georg Otsa nimelises muusikakoolis ja Rootsis Skurups Folk­högskolas basskitarri õppinud muusik, kes on mänginud paljudes bändides ja andnud oma ansambliga MaiGroup välja kaks plaati. Juba kolmandat aastat mängib Mai USA legendaarse laulja ja laulukirjutaja David Crosby ansamblis ja tuuritab mööda Ameerikat. Tänavu suvel seisab ees ka Euroopa turnee.

Olen sinu kodusaarel Saaremaal, sina oled Los Angeleses. Millal sa viimane kord Saaremaal olid ja kui tihti sa Eestis käid?

Viimati käisin seal jõulude ajal, olime perega koos, käisime vanaema juures. Ja järgmine kord tulen ilmselt juulikuus, pärast Ameerika suvetuuri ja enne Euroopa tuuri. Püüan kodus käia paar korda aastas. Palju keerulisem on tulla kui Rootsist, aga käin nii palju kui võimalik. Igatsen Eestisse iga päev. Euroopa tuur tuleb augustis-septembris, algab Hollandis ja lõppeb Inglismaal. David Crosby kunagi ütles mulle, et kui lähme Euroopasse, siis ka Eestisse. Seekord jääb ilmselt Eestisse tulemata, aga ehk esineme kusagil lähedal.

Kuidas sinu päevad Ameerikas mööduvad, kus sa elad ja mida teed?

Elame Los Angeleses Palos Verdesi linnaosas. See on poolsaar, elame mäe otsas, vaatan aknast välja ja näen puid, linde ja loomi, meil on siin väike aiake ja teiselt poolt vaadates näeb natuke linnavaadet ja ­ookeani. Nii et ilusa koha peal! Kesklinnast kaugel, aga kui pärast rasket päeva koju jõuad, siis on kõik seda väärt. Kirjutan väga palju muusikat, ja lisaks instrumentaalmuusikale olen hakanud kirjutama ka David Crosby ja teiste sõnadele. Olen temaga juba päris mitu laulu kirjutanud. Valmistan ette MaiGroupi uut plaati, valmistun Crosby järgmiseks tuuriks, õpin lugusid – tegemist jagub. Äsja oli mul perekond siin, eile viisin ema lennujaama, täna viin venna lennujaama, natuke hell ja kurb periood on praegu. Terve maja oli kisa ja kära täis ja nüüd järsku on kõik vaikne…

Kannad nüüd teist perekonnanime, oled Mai J Leisz.

Jah, abiellusin siin ja olen väga õnnelik. Olen abielus Ameerika muusiku Greg Leisziga. 18. aprillil oli väike pulm, olime pere ja lähimate sõprade seltsis koos, oli väga armas ja elu ilusaim päev.