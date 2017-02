Madis Päts: „Paneksin vanavanaisa monumendi Reaali Poisi kõrvale“

President Konstantin Pätsi pojapojapoeg Madis Päts (50) täheldab monumendisõjas nõukogudeaegseid klišeesid.

Vandeadvokaat Madis Päts (50) töötab vanas ­eestiaegses kivimajas, mis jääb mõne ­sammu kaugusele Palace’i hotellist. Maja teisel korrusel, endises korteris asub advokaadibüroo Luberg ja Päts. Koosolekuruumi seinal püüavad pilku kaks eestiaegset raamitud aktsiat (AS Mobile ja AS Estofilm), mis kuulusid kunagi Viktor Pätsile. Viktor oli president ­Konstantin Pätsi poeg ja Madise vanaisa. „Kui saime Kloostrimetsa tagasi, siis leidsime need aktsiad seina seest. Olid peidetuna elanud üle kogu vene aja,“ selgitab Madis Päts.

Ajalugu on Madist ­ümbritsenud lapsepõlvest saati. „Elasin nagu mulli sees,“ ütleb ta. Selles mullis kestis Eesti aeg edasi. Vanaema, isa ja peresõprade juttudes ja hoiakutes. Nõukogude aeg oli kuskil eemal. Kui nüüd Madise vanavanaisa Konstantin Päts kavatsetava monumendi pärast kriitika turmtule alla sattus, oli see nagu kallaletung ajaloole.