Mis võiks olla maailma suurim linn? Mitme tuhande aasta jooksul on need reeglina (kuid eranditega!) asunud ikka Hiinas, seda ka meie ajal. Kõige autoriteetsema allika, citypopulation.de andmeil on maailma suurimaks aglomeratsiooniks ehk linnastuks Guang­zhou (vana nimi ladina tähtedega Canton/Kanton) oma 48,6 miljoni elanikuga.