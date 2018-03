Maailma sees on veel palju suurem maailm ja selle nimi on Minecraft!

„Paljude inimeste jaoks on „Minecraft“ paik, kuhu saabumisel neil on kaasas vaid kirves ja toos tikke (või noh, kirka ja kast). Just seal saavad nad olla kõige rohkem nemad ise. Seal on neil võimalik mõista, kes nad tegelikult on.“ Need sõnad Kirsten ­Kearney raamatu „Plokklinn“ sissejuhatusest iseloomustavad vahest kõige paremini mängu, mis on vallutanud laste maailma nii, et valdav enamik täiskasvanuid seda eriti tähelegi pole pannud.