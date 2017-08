Maailma kõige rikkam inimene

Kuigi IT ja internet tunduvad ikka veel nooruslikud alad, on Jeff Bezose juhitud Amazon juba 23 aastat vana, sellest viimased 20 aastat börsifirma. Interneti-raamatupoena alustanud Amazon on täna maailma suurim veebikaubamaja, kus müüakse kõikvõimalikke kaupu. Õieti pole enam ammugi tegemist pelgalt kaubamajaga. Kopsakam osa Amazoni kasumist tuleb hoopiski pilveteenuste müügist.

Bezos on Amazoni asutaja, juht ja suuromanik. Aja jooksul on ta oma haaret muidugi laiendanud. Google’i algusaegadel oli Bezos üks esimesi investoreid ja paigutas ettevõttesse 250 000 dollarit. Ainuüksi selle tüki väärtus on tänaseks kerkinud kolme miljardi dollarini.

Kui Eesti rikkurid ostavad helikoptereid, siis Ameerika rikkurid ostavad või ehitavad kosmoserakette. Ka Bezosel on kosmoselende kavandav firma nimega Blue Origin. Alates 2013. aastast on Bezos ajalehe ­Washington Post omanik – ta ostis selle 250 miljoni dollari eest.