Maailma kõige nunnum nurgaadvokaat

Viis aastat tagasi lõppenud kultussarja „Breaking Bad“ tegelasgalerii üks sümpaatsemaid, et mitte öelda kõige sümpaatsem tegelane oli kurjamitele lähedal seisev isik, nurgaadvokaat Saul Goodman. Tema reputatsioonile aitab kaasa tema energia, mürgine huumorimeel, kavalus ja sofistiline kõnetaid musta valgeks maalida. Ühesõnaga puhastverd kelmikomöödia antikangelane, narratoloogias tuntud kui trikster. Inimesed armastavad trikimeistreid, kes oskavad kümnel eri viisil lollil nahka üle kõrvade tõmmata, olgu selleks siis Jack Sparrow või Kaval-Ants. Mis aga kõige olulisem – sarja edenedes tugevneb vaataja aimus, et mammonamaia oportunisti kortsus ülikonna sees on peidus ikkagi suure tunde mees.