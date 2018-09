Maailma esikoristaja

Heidi Solba on üks maailmakoristuspäeva rahvusvahelise meeskonna loojatest. Ta istus mullu aasta alguses Puhta Maailma konverentsil koos Lähis-Ida riikide esindajatega Radissoni hotelli põrandal ringis. Mehed ootasid soovitusi, kuidas lükata käima „Teeme ära!“ sarnane liikumine oma kodumaal. Tehti tutvustusring. Järgemööda kõlasid päritoluriigid: Türgi, Jeemen, Afganistan, Iraan, Liibanon, Palestiina. Siis tutvustab end mees, kes ütleb, et on Iisraelist. Seltskond hakkab nihelema, näod tõmbavad kuidagi viltu, eriti iraanlasel.

Selgus, et kui iraanlane satub ühte ruumi iisraellasega, on ta kohustatud koosviibimiselt ja kogu konverentsilt lahkuma, teavitama oma valitsust ning paluma oma nimi kiirelt grupist eemaldada.

Õnneks lisas iisraellane, et tal on ka Türgi pass. See päästis seltskonna suuremast segadusest.

„Eks Lähis-Ida koostöö ongi naiivne ootus,“ märgib Solba mõru muigega.

2016. aasta algul kutsuti ta „Teeme ära!“ rahvusvahelisse meeskonda. Tema ülesandeks sai leida 150 riigis inimesed, kes hakkaksid eest vedama oma koduriigi koristuspäeva.