Maailm otsib superbanaani, mis seljataks üliohtliku seenhaiguse

Osad väidavad, et banaan on väljasuremise äärel. Panama haigus (tuntud ka kui lumiseen) on liikvel ja hävitab istandusi, mis annavad põhitoitu sadadele miljonitele inimestele ja elatist veel sadadele tuhandetele.

Samas ütlevad teised, et “banaanide viimsepäevaga” on liialdatud. Nad osutavad, et banaanivalik on külluslikum ja odavam kui eales varem. Panama haiguse uut vormi põhjustav seenetüvi levib järjekindlalt juba kolm aastakümmet, kuid globaalne tootmine on kasvamist jätkanud. Lõuna-Ameerikas, kus kasvatatakse umbes 80% banaanide ekspordist, on seni õnnestunud haigust eemale tõrjuda.

Kui tõsiselt siiski peaksime hukukuulutajaid võtma? Kas banaanikasvatajad suudavad seenvaenlasest sammukese võrra ees püsida või on selle laialdasem levik vältimatu? Milline roll on haigusele vastuvõtlikkuse osas mängida kaasaegsel ja suuremahulisel monokultuuri viljelemisel? Ja kui lähedal on teadlased lahenduse leidmisele?