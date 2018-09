"Ma teen sust homoseksuaali!!!"

Georgia osariigi esindajatekoja liige, vabariiklane Jason Spencer on sattunud kapten Errain Moradi terrorismivastasele koolitusele. Morad õpetab Spencerile rutiinivabasid lähivõitluse nõkse.

Kõigepealt: kuidas välja selgitada, kas burkas naine kannab oma rõivaste all relvi või mitte. Morad ulatab selfie-kepi telefoniga ja selgitab, et burkas naisest tuleb „seeliku alt“ foto teha ning soovitab Spenceril mängida Hiina turisti, kes on teatavasti suured pildistajad. Spencer vuristab sõnu „Red dragon! Chopsticks! Hong kong!“, aga ka „Sushi! Konichiwa!“, läheneb sel ajal burkasse riietatud treeningukaaslasele ja teeb tema alt pildi ära.

Hästi. Foto ei näita, et tegu oleks terroristiga.

Järgmiseks õpetab kapten Morad, mida teha, kui Spenceri positsioonis mees võetakse ISISe poolt pantvangi.