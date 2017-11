Ma olen tulivihane ja ei kavatse kauem kannatada!

Twitteri hashtag #MeToo sai alguse näitleja Alyssa Milano üleskutsest naistele jagada isiklikke lugusid naiste seksuaalsest ahistamisest. See sai alguse Hollywoodi mõjuvõimsa produtsendi Harvey Weinsteini jäledate tegude avalikuks tulemisest. Meem #MeToo (Mina ka) on moraalse raevuhoo klassikaline näide.

Moraalne raevuhoog sünnib siis, kui inimesed märkavad, et keegi on rikkunud moraalinorme (ära ­valeta, ära varasta, ära tee nõrgemale liiga jne), ning tunnevad, et üleastujat on vaja takistada. Tavaliselt vihastame siis, kui liiga tehakse meile või meie lähedastele, kuid moraalset raevuhoogu tunneme siis, kui liiga on tehtud täiesti võõrastele inimestele. Ma olen vihane ja ei kavatse kauem vaikida, on selle emotsiooni väljendus, mis kannustab teisi inimesi hukka mõistma ja karistama.