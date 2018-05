Lyoness hullutab eestlasi Ferraride ja muretu eluga

KOO ÕNN ÕUELE: Sellise Ferrari võtmed ulatati ühele 8.1 taseme võrgukudujale aasta tagasi Prahas toimunud seminaril, taustal kõlamas Tina Turneri „Simply the best“ ning Queeni „I want it all“. Esimese eestlasena kavatseb 8.1 tasemeni jõuda Martin Mander t

lyoness.com