„Luultaja raamau“ ehk toimetajatöö tähtsusest luuletõlkes

Kui võtad raamatu kätte, et kirjutada selle kohta tutvustus, siis oled heatahtlik ja lootusrikas. Nii minagi. Kahjuks alustasin tagakaanest ja leidsin sealt 13 kirjaviga (ühel leheküljel; tõsi, osa neist on korduvad). Kohe tekkis umbusk selle „luultaja“ „raamau“ tõlkija vastu. Toimetaja nime ei leidnud kusagilt, muidu oleks ehk võinud teda süüdistada. Raske küll uskuda, et ikka veel on kirjastajaid, kes ei taipa toimetajatöö tähtsust, aga jah, näide on silma ees. Lugesin siiski raamatu läbi, ta on pisike, lugesin mitu korda.