Luksuslikult Lätti

Eestist Lätti sõitmine võtab aega just sedavõrd kaua, et teekonda maksaks võimalikult mõnusaks muuta. Sestap otsustasin sel kevadel testida kahte konkureerivat premium-bussiprodukti.

Luxexpressi Lounge (Tallinna-Riia reis 30 eurot) asub bussi tagaosas, kus kaheksa tumehalli peaaegu troonitaolist privaatsust võimaldavat tooli asetsevad vahekäigu kummalgi poolel 1+1 asetusega. Eurolinesi Business Class VIP (Riia-Pärnu reis 15 eurot) on mõnusamalt jällegi bussi esiotsas, kus must-punaseid Setra ­Ambassadori toole on ühel pool vaherida üks, teisel pool kaks. Tuleb tunnistada, et Luxexpressis on rohkem ruumi, ning meelde jääb seegi, et ­Eurolinesi pardal oli piletijärgsel kohal ees magav varubussijuht (kokku oli neid varujuhte koguni kaks, küllap seetõttu, et tegu kaugsõiduliiniga, mis startinud Leedust veel ööpimeduse varjus).