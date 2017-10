Luksemburgist paistab, et Eestis on hea elada

Eestit tuntakse ja me oleme heas kirjas, kogesin eelmisel nädalal Luksemburgis käies. Pressireisi organiseeris Euroopa Investeerimispank (EIB) ning sellel osalesid peamiselt suurte väljaannete Brüsseli korrespondendid. Eestit kiitsid või mainisid peaaegu kõik meile esinenud tipptegelased, samas kui näiteks Kreeka, Portugal ja Rumeenia tulid jutuks peamiselt seoses hädadega ning Horvaatiast ja Sloveeniast ei räägitud üldse.

Luksemburgi peaminister ­Xavier Bettel nimetas Eesti viimaseid peaministreid familiaarselt eesnime pidi (Jüri ja Taavi) samamoodi nagu Emmanueli ja ­Theresat (vastavalt Prantsusmaa riigipea Macron ja Briti peaminister May). Bettel teab Eesti valitsusjuhte hästi, sest Ratas paistab viimasel ajal silma seoses Eesti eesistumisega ja Rõivasega on Bettelil koguni niivõrd soojad suhted, et pidutses suvel tema pulmas (samamoodi käis Rõivas kaks aastat tagasi Eesti valitsusjuhina Betteli pulmas). „Meil on teilt palju õppida,“ kiitis Bettel päev enne Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumisele lendamist.