"Luikede järv": katkend Mart Kadastiku uuest romaanist

Katkend Mart Kadastiku värskest romaanist „Luikede järv“, mida saab kahe nädala jooksul, 6. kuni 19. septembrini osta vaid koos Eesti Ekspressiga ja ainult Selveri poeketist, pärast seda raamatupoodidest üle Eesti. Vaata lisa: www.ekspress.ee/kadastik

„Madame, te olete katiku ette unustanud,” kuulis ta selja tagant mehehäält, millest sametisemat polnud elu sees kuulnud.

Dagne pildistas parasjagu kuulsat Piccadilly Circuse raidkuju.

„Kas te teate, kelle kuju see on?” astus võõras mees tema kõrvale.

„Muidugi tean. See on Eros,” vastas Dagne kohmetult.

„Ei ole Eros. Kõik turistid ütlevad nii ja seda legendi levitavad inglased ise ka. Aga tegelikult on see Anteros.”

Dagne jaoks ei olnud just maailma põletavaim küsimus, kas ta seisab Erose või Anterose skulptuuri ees. Teda huvitas, kes on see mees, kellega ta räägib. Mehe tõmmum nahk ja tumedad, veidi kräsus juuksed lubasid arvata, et ta on pärit Prantsusmaalt või Hispaaniast, aga võib-olla koguni Marokost, Indiast või Pakistanist. London on rahvaste paabel, teadagi.