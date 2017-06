LÜHIKE ÕPETUS: Mida peaksid algajad teadma Le Mansi 24 tunni sõidust?

Põhimõtteliselt on kõik lihtne: kolm juhti sõidavad üksteist autoroolis välja vahetades ööpäev läbi ringiratast ja kes kõige rohkem ringe teeb, ongi võitja. Tegelikult on kõik muidugi palju keerulisem. Alates sellest, et kiiruse kõrval on olulised töökindlus ning kütuse- ja rehvikulu. Samuti pole isegi professionaalseimas tehasetiimis kunagi kõik sõitjad võrdsed. Kuna eri klassidesse kuuluvad autod liiguvad erineva kiirusega, on ka mahajääjatest möödumine kriitilise tähtsusega. Muidugi, nii äkilisi lõpplahendusi nagu mullu, kui liidrikohal olnud Toyota lagunes viimasele ringile minnes, tuleb ette harva. Aga draamat jagub Le Mansis alati.

Millega sõidetakse?

Startijaid on tänavu 60 ning autod jagunevad laias laastus kaheks: prototüüpideks ja GT-autodeks. Välimuse järgi on neil lihtne vahet teha.