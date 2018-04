Lugu sandistatud beebist vallandas aitajate laviini

23.oktoobril 2015.aastal sattus Tallinna lastehaiglasse beebi, kel polnud küll ühtegi nähtavat sinikat, kuid tal oli palju luumurde. Ajukahjustuse tõttu oli tal tekkinud hiiglaslik vesipea ning ajufunktsioone enam polnud. Verevalumite tagajärjel oli tekkinud meningiit ning lapse keha oli nii hell, et puudutades oli tal valus. Jalad ja käed olid beebil ajukahjustuse tõttu osaliselt halvatud. Arstid teatasid kohe imikust sotsiaaltöötajatele ja politseile.

Pikk kohtulugu selgitas, et lapse sandistamises olid süüdi tema vanemad – ema jäi süüdi, sest jättis oma neljakuuse beebi toitmata, hooldamata ja valveta. Ta ei pöördunud arstide poole pärast seda, kui mees oli last löönud. Emale mõisteti kaks aastat vangistust, millest istus neli kuud trellide taga. Lapse isale mõisteti kaheksa aastat vanglakaristust.

Tüdruku ema ütles Ekspressile, et ta ei soovinud seda last: „Ütlesin pärast sünnitust arstidele kohe, et ma ei taha seda last. Ütlesin lapse isale. Kõigile. Aga keegi mind ei uskunud.“

Praegu on tüdruk juba kahe ja poole aastane ning elab Tallinna lastekodus. Ta on vegetatiivses seisus, ajukahjustuse tagajärjel pime ja kurt. Temaga suheldakse puudutuste abil, kuidas täpselt seda teha, lastekodutöötajad alles õpivad. Neil pole sellise puudega last varem hooldada olnud.

„Tüdruku seisund on stabiilne, ta käib erilasteaias, kus temaga igapäevaselt tegeletakse ja arendatakse. Lisaks saab ta regulaarselt taastusravi ning riiklikult ettenähtud rehabilitatsiooniteenust füsioteraapia ja loovteraapia näol,”selgitas Tallinna lastekodu sotsiaaltöötaja Susanne Tikkerbär.

Toimetus sai palju kirju lugejatelt, kes soovisid last kuidagi aidata. Ekspress suhtles linnavalitsuse ja lastekoduga ja nüüd võime öelda, et tüdruku abistamiseks on võimalik teha rahaline annetus pangakontole:

Tallinna Linnakantselei

A/k EE311010220061053015

Viitenumber 5247050050050229, AS SEB Pank.

Makse selgitusse palun kindlasti märkida „väike tüdruk“.

Annetusraha eest on plaanis pakkuda tüdrukule suuremas mahus rehabilitatsiooniplaani alusel määratud teraapiaid. Samuti on vaja soetada talle spetsiaalne eritool koduseks kasutamiseks, mis praegu on talle kasutamiseks olemas ainult lasteaias.