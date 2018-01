Lugu mehest, kes kaotas oma riista

Arseni Iratov on lugupeetud inimene. Moskva miljonär, suure arhitektuuribüroo omanik, võimukas tegelane ja pealegi ohtlikult ilus, nagu Vrubeli deemon, ehkki juba viiekümnendates aastates. Tema elukaaslane Vera on temast mitukümmend aastat noorem kaunitar, kes jumaldab Iratovit. Kõik on hästi, isegi ülihästi, kuid ühel hommikul ärgates avastab Iratov, et tema suguorgan on tema juurest lahkunud, jättes endast maha kaks peaaegu märkamatut õmblust ning pisikese augu – pissimiseks.