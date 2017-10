Lugeja aastaid Toidupangast sõltuvast perekonnast: õpitud abitus

Lugesin huviga lugu perekonnast, kes pikisilmi ootab Toidupanga saadetisi. Tekkis hulk küsimusi. Eestis on valusalt palju peresid, kel sõna otseses mõttes toidumured. Ajakirjanik on valinud vale juhtumi.

Miks perekond, kel oma maja, isal „suur buss, millega tuttavatele teenust osutab“ (ei usu, et ainult tuttavatele ja kartulite eest) ja Toidupanga juures käimseks auto, on nii hädas, et juba 8 aastat sisustavad pühapäevi tasuta toidukraami järel sabatades?

Kuidas on võimalik, et ema, kelle vanim laps on 17-aastane, pole õppinud toitu tegema? Ma ei räägi moosidest, vaid argitoidust. Kuna küsitletu ei osanud öelda, palju Toiduabi peret toetab, tähendab, et pereemal pole läbimõeldud eelarvet. Oma käitumisega õpetab ta lapsi, et toiduabi järel käimine on osa iganädalasest traditsioonist. Masendav.