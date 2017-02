VIIMATI NAASIN EESTISSE eelmisel nädalal. Tulin Lanzarotelt, kummaliselt laavasaarelt, kus kõik majad on väikesed ja valged ning välireklaam on keelatud. Hing puhkas.

OMA REISIDEL OLEN ÕPPINUD, et mulle ei sobi vilgas ringi sebimine. Eelistan elada ühe koha peal pikemat aega ja tervitan iga juhust, et elada just nimelt maakohas. Linnad on omavahel väga sarnased, olenemata, kas nad on Aasias või Euroopas, aga maakohas tulevad välja paikkondlikud iseärasused.