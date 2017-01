"Lõpetatud laused" on rubriik, milles oma kogemusi jagavad väärikad rännumehed.

VIIMATI NAASIN EESTISSE

ainult osaliselt. Hing jäi Detroiti, Michigani. Detroit on väga sarnane Tallinnaga. Samasugused lõpmatud parkimisplatsid linnas, kus pole ja ei saa kunagi olema maju. Tööstusvaremeteporno. Detroit on väga vaene linn, keset ülirikast riiki. Tallinn on väga vaene linn, keset ülivaest riiki. Detroiti suurim erinevus Tallinnast on see, et seal on lootust.