Kui sukelduda Instagrami ja vaadelda mõnd kontot, mis ülistab 2000. aastate staare – mu isiklikuks lemmikuks on partylikeitsthe2000s –, avastab tähelepanelik silm, et Paris Hilton & Co kandsid tol ajahetkel suhteliselt vähe riideid. Seelikud meenutasid vöösid ja üks keskmine pluus koosnes neoontoonis taskurätist, mida hoidsid keha küljes mõned nöörid. Kui meenutan enda garderoobi aastast 2006, pean nostalgiliselt tõdema, et puhtalt pindalalt oli see oluliselt väiksem kui praegu.