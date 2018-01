Kosil ma pole käinud. Aga võib-­olla polegi siin mingit seost Kreeka puhkusesaarega. Urban Dictionary pakub veel lisaks, et „kos“ tähendavat pärsia keeles tuppe ja üldse kasutatavat seda umbes nagu „fuck“ inglise keeles. Aga äkki ei pea Joel Tammiku kaheksanda sooloalbumi nimi üldse midagi tähistama või on see siis asi/ese/nähtus, mida minu piiratud mõistus lihtsalt ei võta. Ega see lõpuks ju mingi elulise tähtsusega küsimus pole ja plaadi sisu ei muuda.