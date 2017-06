Loomakallistajatel on veel lootust

Animal Collective’i viimane pikk plaat, läinud aastal ilmunud „Painting With“ ­osutas lapsevanemaliku mureohkega, ­millisesse ummikusse see hipsteriajastu kuldbänd on jõudnud. See oli trupi pop-plaat, oluliselt kergem ja lõbusam kui sellele eelnenud ülekompresseeritud, liiga pompoosne ja füüsiliselt raske kuulamine „Centipede Hz“, aga see plaat ei jätnud mingit jälge. Hetkeks vilksatas, siis hääbus. Imestan, kui keegi veel mäletab, et nad selle teose üldse välja andsid. Ilmselt on inimesed nende trikkidest lihtsalt tüdinud. Mida te kraaksute, piiksute, nigisete, huilgate ja paugutate kogu aeg!