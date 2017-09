Londoni kanalisatsioonist avastati 130 tonni kaaluv rasvamägi

© Guardian News & Media

Niiskeid salvrätte ja mähkmeid sisaldav hangunud rasvamass on üks suurimaid, mis kunagi leitud. Poleks rasva septembri alguses rutiinse kontrolli käigus avastatud, oleks see tõenäoliselt põhjustanud Whitechapeli piirkonna tänavate üleujutamise Ida-Londonis.

Nüüd näevad labidatega varustatud mehed seitse päeva nädalas selle nimel vaeva, et monstrum purustada. Judinaid tekitav töö peaks tehtud saama kolme nädalaga.

Londoni veeteenuse osutaja Thames Wateri heitvee võrgustike eest vastutav Matt Rimmer ütles, et praegune rasvakogum on suurim, mida nad eales näinud on. “See on tõeline koletis, mille eemaldamiseks läheb vaja kõvasti inimtööjõudu ja masinaid, sest see on ka kõvasti kinni.”