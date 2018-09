Lõhe Eesti abieluvoodis

Kõik algas ülihästi. Me kõik hoidsime lauluväljakul kätest kinni. Kõnepuldis oli loomulikult Heinz Valk. Täpselt ei tea, kui palju meid seal tegelikult oli, aga tänane tunne on igatahes, et me kõik olime seal. Iga viimane kui eestlane. Ja kui mõni mingil kahtlemata väga isamaalisel põhjusel siiski polnud, oli ta mõttes ikkagi meiega.

Hiljuti ütles Heinz Valk umbes nii, et sel hetkel ei kartnud me midagi. Vool oli nii võimas ja kindlas suunas. Vastast ei olnud enam õieti ei näha ega kuulda.

Me kõik olime üks.

Siis kukkus sovjettide nurimajandus kokku,