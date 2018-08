Loe sel suvel seda raamatut, kui tahad teha häid fotosid!

Briti fotograafi ja kirjaniku Henry Carrolli paljutõotava pealkirjaga raamat on juba teine eestikeelne tõlkeraamat sellest populaarsest sarjast, mis õpetab pildistamisele laiemalt ja sügavamalt pilku heitma. Esimene raamat, mis ilmus 2016, on samasuguse, kuid musta värvi kaanekujundusega ning sisult üldisem, uus raamat on beeži kaanega ja keskendub vaadetele. See on mõeldud algajatele ja edasijõudnud fotograafidele, kuid nii mõnigi proff on seda huviga lehitsenud, et n-ö aabitsatõdesid üle korrata.