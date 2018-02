„Litsid“ ja litsid. Pilk wabariigi päälinna porduellu

„Vilgub punane latern majaukse kohal. Tulevad mehed taaruvail jalgadel, ihar läige tinastes silmis. Arg pilk uuristab tänava pimedust, et poleks nägijaid, ja käsi rebib ärevalt kella pidet. Käib lahti uks, kaob mees majja. Aeg-ajalt tõmbub uks punase laterna all jälle irevile. Lipsavad välja mehekogud, tinased silmad veel tuhmimad, näol viina ja müüdava armuöö pohmelus,“ kirjeldas pealinna porduelu 1930. aastal ajaleht Esmaspäev.

Lõbuelu läks kabinettidesse ja tänavatele

Tegelikult oli tolleks ajaks Tallinna kuulsate bordellide hiilgeaeg ammu möödas. Juba 1920. aastate algul soosisid võimud bordellide asemel avalike naiste ühiskortereid, kus iga naine üürnikuna oma äri ajas. Need olid lihtsad, odavad ja kaugeltki mitte säravad kohad. „Praegu on Tallinnas 5 korterit, kus 4–9 naisterahvast koos elavad. Tubade väljaüürimise luba prostitutsiooni otstarbeks on neljas kohas ühel seal elavatest avalikkudest naisterahvastest, kuna viiendas kohas see ühele endisele perenaisele on antud,“ kirjutas Päevaleht detsembris 1921.