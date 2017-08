LinkedIni turundusjuht pani ameti maha: „Mul on nüüd Eestis unistuste töökoht!“

Lendasite Londonist Tallinna. Oli see mugav?

Raputas veidi, sest maandusime tormiga, aga oli parem kui eelmisel korral. Siis sattusin British Airwaysi IT-äparduse ohvriks: ei saanudki otse Eestisse lennata, vaid Varssavi kaudu.

Meil on otselende Londoniga nädalas vaid kaheksa.

Loodetavasti tulevikus on rohkem.

Kuidas siin end tunnete?

Olen töötanud LinkedIni Rootsi kontoris ja elanud Amsterdamis ning Londonis. Töötanud koos eri kultuuridest inimestega. Siin on tunda Põhja-Euroopat.

Tallinn on kaunis linn. Ja tehnoloogia – see on teie aken Euroopasse. Skype või Transferwise on väga hästi teada, samuti e-residentsus.