Lilleküla õiekroon

Raske lapsepõlvega liiglaps

Lilleküla staadioni sünnilugu on olnud väga vaevarikas. Eesti tublidel jalgpalliarendajatel sündis mõte staadionist palju varem, kui riik selleks valmis oli. Jalgpalli vajadustele vastavat rahvusstaadioni planeeriti esialgu tänase superministeeriumi taha lastestaadioni krundile, kuid asukoha keeruliste omandisuhete ja kiire ajagraafiku tõttu rajati see Jalgpalliliidu ja FC Flora ühisprojektina hoopis Lillekülla. Staadioni ehitus pandi käima 2001. aasta Eesti-Hollandi jalgpallikohtumise ajagraafikut silmas pidades. Spordiväljaku ehitust on kogu aeg saatnud skandaalid ning keeruka projekti elluviimine on korduvalt olnud noatera peal – staadion ise pole aga kunagi õieti valmis saanudki.