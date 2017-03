Liive hoiatas õlitehase riskide eest

Varasemast õlitehasest kaks korda võimsama Enefit280 käivitamine venis aastaid ja ehitus läks oodatust kümneid miljoneid eurosid kallimaks. Ainuüksi käivitamise kulud (see nõudis täiendavalt elektrit ja põlevkivi) neelasid 16–17 miljonit lisaeurot.

Viimastel nädalatel on meedias avaldatud arvamust, et Liive ja juhatus varjasid Eesti Energia poliitikutest ja ettevõtjatest koosnenud nõukogu eest infot ja riske, kui arutuse all oli, kas ehitada tehast. Viimati väitis seda eelmises Ekspressis Jaanus Purga, kes oli Eesti Energia konkurentfirma VKG juhatuse liige.

Eesti Ekspressi käsutuses olevad materjalid näitavad vastupidist: suurettevõtja Jüri Käo juhitud nõukogu oli riskidest teadlik.