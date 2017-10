Liiga suur pension jättis umbes 16700 inimest üksiku pensionäri toetusest ilma

Möödunud nädalal lugesime uudiseid sellest, kuidas riik teeb suure žesti ja maksab üksi elavale pensionärile 115 eurot pensionilisa. See teeb 9.50 eurot kuus. Ma ei tea, kas see raha anti järgi või antakse aastaks ette, aga küllap järgi, sest pensionär võib ära surra - sel juhul läheks raha raisku.

Igal juhul ei ole see summa oma suuruselt midagi sellist, mida kõvasti kuulutada. Mu Saksa kolleegi ema saab 1000 eurot vanaduspensioni. Itaalia sõbra arstist isa koguni 5000 eurot, kuid tõsi, seal võib olla erakindlustusel väike osa. Ja nüüd tehakse meil - mõistagi mugavalt enne valimisi - palju kära sellest, et üksi elav (just see on praegu tähtis!) pensionär saab ühekordse toetuse 115 eurot.

Lisamata jäetakse siiski kõige olulisem: toetust ei saanud kõik, vaid need, kelle pension alla 470 euro.

Toimetusse kirjutas 72aastane vanahärra: „Mina olen lesk 2009.aastast. Elan üksi. Toetusest jäin täna ilma, sest minu pension on 476 eurot. Kuus eurot rohkem kui vaja.“ Härra lisas, et toetusest ilmajäämine teda ei morjenda, pigem naerma ajab, kuidas riik hoolib Oskar Lutsu vaimus „kui ei jõua tervet, tee pool.“