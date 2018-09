Liiga karm karistus? Kuidas tublist politseinikust sai kriminaalkurjategija

Alexela kontserimajas toimub Sisekaitseakadeemia lõpuaktus. On 19.juuni. Teiste seas saab lõputunnistuse Martin Lohk (30). Politseiteenistuse eriala suunal kirjutatakse Lohki diplomile „korrakaitse politseinik“. Õhkkond on pidulik. Lohkil on seljas paraadmunder, kingitakse lilli ja surutakse kätt.

Pärast pidu sõidab Lohk koos abikaasaga koju Narva. Rongis saab ta telefonile teate, et Riigikohus ei ole võtnud menetlusse Lohki kassatsioonikaebust. Ta jääb lõplikult süüdi võimuliialduse paragrahvi alusel. Naine hakkab rongis nutma ja mees üritab teda lohutada. Teha pole aga enam midagi.

Tagasi Narvas läheb Lohk jaoskonda. Annab ära oma teenistusrelva ja vormistab paberid. Samal päeval Sisekaitseakadeemia lõpetamisega on ka tema viimane tööpäev politseinikuna.

Selleks ajaks oli Martin Lohk olnud politseinik tegelikult juba kuus aastat. Enne seda tegutses abipolitseinikuna Pärnus ja Tallinnas. Narvas ametis olles täiendas ennast politseikoolis.

Lohkile saatuslikuks saanud lugu leiab aset 2016. aasta 17.septembri öösel, kui ta on parajasti koos praktikandiga patrullis Sillamäel. Järsku tuleb kutsung „Bravo“ ja teade, et tuleb minna Narva-Jõesuusse. „Bravo“ tähendab politseinike keeles keskmise tugevusega juhtumit. Piltlikult öeldes, rusikad on juba püsti, aga veri veel ei pritsi.