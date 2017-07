„See on peenis ja see on vagiina. Kui need kokku panna, siis tuleb …“

Liibanoni maine on eestlaste jaoks ilmselt pöördumatult rikutud. Teate küll, aasta 2011, Eesti ratturid, röövimine. Eesti välisministeerium paneb ka tuima nagu ikka: „Seoses pingelise olukorraga regioonis soovitame Liibanoni reisisihtkohana vältida.“

Natuke nüansitundlikumad või siis targemad riigid annavad siiski täpsemat nõu. Jah, Liibanonis on paar piirkonda, kuhu minna ei soovitata (neis pole niikuinii midagi teha ega vaadata), paar piirkonda, kuhu minnes võiks mõne kohaliku kaasa võtta, aga enamik Liibanonist – mine, käi ja tee mis tahad, probleeme pole.

Mööndes eeltoodu taustal, et tõenäoliselt on tegu lootusetu ülesandega, võiks siiski proovida panna kirja mõned laused, miks ikkagi tasub Liibanoni minna.