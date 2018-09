Lihtsalt tantsi! Ehk kuidas mängukonsooli ostust arenes välja kuu ja 500 euro jagu sekeldusi

Hiljuti sai tehtud üks närvisüsteemi tõsisemalt proovile pannud viga. Ostetud üks elektrooniline vidin majapidamisse – mitte maailma kõige kallim, aga üht koma teist ikkagi maksev – ilma, et oleks enne ostu sooritamist nädal aega guugeldanud või kasutanud konsultandi abi.

Kui vene ajal said sa mingi asja osta vaid juhul, kui sul oli kuskil tuttavaid, siis tänapäeval tuleb ostma hakates alati konsulteerida. Seda ei tohi kunagi ära unustada! Ka uut praepanni ostes tuleks kõigepealt konsulteerida. Väga hea, kui sul olekski kodus kogu aeg ka üks konsultant.

Aga näe, ununes see. Tõenäoliselt sellepärast, et ost sai sooritatud puhkuse ajal Hiiumaal, ajal, kui elu tundub täiesti elatav ja rõõmus ja rägastikud, kuhu tsivilisatsioon on jõudnud, pole aktiivselt meeles.

Ostetud sai mängukonsool Xbox One.

Pere noorimal oli tulemas sünnipäev ja ainus asi, mida ta sünnipäevaks soovis, oli Xbox. Sest siis saab ta mängida oma absoluutset lemmikmängu Just Dance. Ekraanil on tantsijad, sa pead nende liigutusi järgi tegema, kaamera registreerib su liikumist ja mida täpsemini eestantsijate liigutusi ära tabad, seda rohkem punkte saad. Aeroobse, füüsilise tegevusega mäng – vägagi mõistlik. Inimesele tantsimine ka väga meeldib, nii et let’s do it.

Ostame kõige viimase mudeli, siis kestab kauem, ei pea kohe järgmist ostma hakkama ja nii edasi. 230 eurot.

RÕÕMUPÄEV 1

Ühest kodumaisest netipoest tellitud Xbox oli sünnipäevaks kenasti kohal ja kingituselt paberi ümbert rebinud laps megaõnnelik. Ainult selle saamisest oli ta nädal aega rääkinud. Nüüd ta saab tantsida!!!

Sünnipäevaõhtul hakati Xboxi teleri taha ühendama ja Just Dance 2015 ja Just Dance 2018 ootasid masinasse panemist.

Nii. Vist ühendatud, aga... kaamerat polegi masinal küljes, mis liikumist jälgiks!

Mis mõttes, et ei ole kaamerat küljes?

Aga ei ole. Kaamera tuleb eraldi osta! Xboxi Kinect kaamera.

Ossa vana getovend, vai-vai, küll sai naiivne oldud. Eks siis tuleb minna homme elektroonikapoest kaamerat ostma. Õnneks olid pettunud pigem vanemad, kes lootsid õnnelikku last tantsimas näha, mitte sünnipäevalaps, kellele oli ka muud nodi kokku toodud.

RÕÕMUPÄEV 2

No mis seal ikka – daddy vudib järgmisel päeval elektroonikapoodi ja läheb toob kaamera ära. Palju see ikka maksta võib, ilmselt munahoidja suurune jeblunn, maksimaalselt 20 eurot.