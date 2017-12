Lexsouli rannafunk kummutab ühe caipirinha teise järel

Kui keegi pole veel märganud, siis 90ndate taassünd on juba mõnda aega täiskiirusel tolmu üles keerutamas. Dad sneakers, Michelini mehikesena rullis sulejoped ja mida veel. Sellega seoses ootan juba mõnda aega kõlakaid acid jazz’i tuhast tõusmisest.

Ma meenutan siiani heldimusega, kuidas me Tartus sõber Tristaniga Corduroy superkitši, Adidas Gazellides gruuvivat latin funk’i kuulasime. Seejärel tulid loomulikult kõik need teised – Brand New Heavies, Incogonito, Goldbug, Us3. Gilles Petersoni taktikepi all. Kes teab, ehk rehabiliteeritakse varsti ka rahvavaenlane number üks, Jamiroquai.