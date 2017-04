Leping läbi: Tallinna linn mõistis lõpuks, et abilinnapea Sarapuu lähedastega seotud prügifirma ei saa hakkama

Jutt ei käi Tallinna prügiveopiirkondade lepingutest, vaid just süvakonteinerite tühjendamisest – see on eraldi leping ja eraldi hange, mille BWM omal ajal võitis. Süvakonteinerid asuvad paljudes kohtades üle Tallinna ja viimastel nädalatel on nende tühjendamisega palju probleeme olnud. Tänane Õhtuleht kirjutas sellest, kuidas need konteinerid ajavad pidevalt prügist üle, kuidas inimestel ei ole nemad muid võimalusi, et ladustavad prügi kõnniteedele, hoovi, isegi rõdudele. Sarnasest probleemist, aga Lasnamäe näitel, kirjutas ka tänane venekeelne Postimees.

„Praegu valmistame seda otsust ette, aga BWM on kursis, et lepingu tühistamine on tulemas. Nendega on nii palju probleeme ja nad ei saa oma tööga hakkama,“ rääkis Gasman. Kavas on süvamahutite tühjendamise teenus nö vabale turule lasta, kus korteriühistutel tekib võimalus ise otsida endale prügiveofirma.