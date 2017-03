Lembit Ulfsak (4. VII 1947 – 22. III 2017) in memoriam

Katkeid Jaan Ruusi (1938–2017)intervjuust Lembit Ulfsakiga saatest „Eesti filminäitlejaid“, mis oli eetris 28. augustil 1994 Raadio 2-s. Ilmunud Jaan Ruusi raamatus „Eesti filmi täheatlas“ (Hea Lugu, 2013).

Lembit, kes on sinu jaoks filmistaar? On ta näitleja?

Filmistaar on inimene, kellele Jumal on kinkinud rohkem kui teistele. Ja ta ei tarvitse olla alati väga hea näitleja või tippnäitleja, filmi­staar on see, kes meeldib inimestele ja massile.

Peale selle on filmis ka karakternäitlejad. Mis vahe on staaril ja karakternäitlejal?

Väga suur vahe on juba staaril ja peaosatäitjal, sest kõik peaosatäitjad, kõik tippnäitlejad ei ole staarid. Staar on harvaesinev nähtus. Ajakirjanikud kutsuvad küll staarideks juba neid näitlejaid, kes on ühe korra filmis peaosa mänginud, aga mina pean staarideks inimesi, kes on võimelised muutuma mingiks rahvuslikuks nähtuseks. Jean Gabin oli staar, Brigitte Bardot oli ka staar. Ta ei olnud eriti tugev näitleja, ta ei figureerinud eriti kaua kinos, aga ta oli vaieldamatult staar. Lugesin isegi ühest raamatust, et tema sissetulek ületas vahepeal kõigi Prantsuse autotehaste sissetuleku. Ja kui Eestist tuua paralleel, siis ma arvan, et näiteks eesti rahva hulgas on kahtlemata staar Tõnu Kark ja naistest arvatavasti Elle Kull. Rohkem staare, ma arvan, meil ei ole, kuigi meil on väga häid näitlejaid.